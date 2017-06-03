محاضرة فكرية -سياسية ألقاها المفكّر أنطوان نجم في الشياح

نظّمت لجنة الشؤون الثقافية في مركز الشياح، منسقية بعبدا في القوات اللبنانية محاضرة فكرية -سياسية تحت عنوان “الأزمات السياسية في لبنان المستقل”، ألقاها المفكّر أنطوان نجم في مجمع الشياح الثقافي في السابعة من مساء يوم الجمعة ٣ حزيران ٢٠١٧.

وذلك بمشاركة منسّق بعبدا في القوات اللبنانية الرفيق سمير بو يونس ورئيس مركز الشياح الدكتور جوني نصار ولجنة المركز وبحضور رئيس بلدية الشياح الاستاذ ادمون غاريوس وفعاليات المنطقة وممثلي الاحزاب السياسية فيها بالإضافة إلى حشد من الرفاق ومن أهل الفكر والثقافة.

وللمناسبة ألقى رئيس مركز الشياح كلمة شدّد فيها على أهمية الوجود المسيحي الحر في الشياح ودور القوات اللبنانية في المنطقة والجوار.كذلك رحّب مسؤول اللجنة الثقافية الرفيق فضول روحانا بالمفكر أنطوان نجم متحدّثًا عن مسيرته الفكرية في المقاومة اللبنانية والدور الفكري والسياسي الذي لعبه في مرحلة الحرب اللبنانية .

وتحدّث المفكّر نجم عن أهمية المساواة والتلاقي بين كل اللبنانيين بالنسبة الى الصيغة اللبنانية الجديدة التي تضمن حقوق الكل بالتساوي وتصون لبنان ال ١٠٤٥٢ كلم٢. وختامًا شرب الجميع نخب هذا اللقاء الحضاري.