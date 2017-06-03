إعتقال عشريني في إطار التحقيق في اعتداء مانشستر

أعلنت شرطة مانشستر السبت ، انها أوقفت رجلا في الرابعة والعشرين من العمر في اطار التحقيق في الاعتداء الذي وقع في 22 أيار في صالة للحفلات في المدينة وأسفر عن سقوط 22 قتيلا.

وجرت عملية التوقيف في حي راشولم بجنوب شرق مانشستر.

وما زال 11 رجلا موقوفين في إطار التحقيق في هذا الاعتداء، بينما أفرجت الشرطة عن ستة آخرين لم توجه اليهم اي اتهامات.

ويأتي ذلك بينما يستعد سكان مانشستر لحضور حفل موسيقي خيري كبير غدا الاحد تكريما لضحايا الاعتداء، وسيخصص ريعه لمساعدة اقرباء ضحايا هذا الهجوم.