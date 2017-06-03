إخلاء مهرجان لموسيقى الروك في ألمانيا جرّاء تهديد إرهابي

أخلت السلطات الألمانية مهرجانا لموسيقى الروك خارج مدينة نيوربرغ في ألمانيا ، بعد ورود معلومات عن تهديد إرهابي .

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن مهرجان روك أم رينغ قد تم ألغاءه في ليلة الإفتتاح، بعدما قالت الشرطة إنها تلقت معلومات بوجود تهديد مؤكد.

وذكر منظم المهرجان على موقعه الإلكتروني أنه “نظرا لتهديد إرهابي ، فإن الشرطة نصحتنا بوقف المهرجان”.

وقال المنظمون انهم يأملون فى ان يستمر المهرجان بشكل طبيعى يوم السبت ، مؤكدين أنّ الشرطة مستمرّة بالتحقيقات اللازمة لكشف كلّ الملابسات.

ولم يتضح بعد عدد الجمهور، لكن كان من المتوقع حضور ما لا يقل عن 90 ألف شخص في المهرجان السنوي الذي يستمر لثلاثة أيام خارج مدينة نيوربرغ .