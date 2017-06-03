بري يؤكد أمام الجمعية البرلمانية حول الارثوذكسية أهمية التعايش الاسلامي-المسيحي

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “أهمية التعايش الاسلامي – المسيحي في المنطقة، ولبنان يمثل النموذج الأكيد لهذا التعايش ليس في المنطقة فحسب بل في العالم بأسره”.

وشدد على “الحوار بين الاديان عبر المؤسسات والهيئات والبرلمانات التي تمثل الشعوب وتلعب دورا أساسيا في هذا المضمار”.

جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم وفد الجمعية البرلمانية حول الارثوذكسية برئاسة امينها العام اندرياس ميخاليديس في حضور النواب عاطف مجدلاني وغسان مخيبر ورياض رحال.

وعرض الوفد لنشاطات الجمعية ولا سيما في مجال الحوار الثقافي والسياسي المسيحي – الاسلامي والمواقف التي تتخذها من القضايا المطروحة في الشرق الاوسط. ونوه “بمشاركة المجلس النيابي اللبناني الفاعل في الجمعية اذ انه من المؤسسين لها منذ 25 عاما”.

ووجه الوفد دعوة إلى بري للمشاركة كخطيب أساسي في المؤتمر الذي سيعقد لمناسبة اليوبيل 25 للجمعية في اثينا العام المقبل.

ثم استقبل بري الوزير السابق البير منصور وعرض معه للوضع وقانون الانتخابات