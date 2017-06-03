ونقل البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة عن مصدر مسؤول في القيادة قوله انه “في تمام الساعه الثامنة والنصف من صباح الْيَوْمَ السبت الثالث من يونيو، حاولت ثلاث دراجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الإرهابية وقادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية استهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الركبان”.

وأضاف أن “دوريات حرس الحدود اشتبكت معها ودمرت الدراجات الثلاث وقتلت المسلحين”.

وأوضح أن الهجوم أدى الى “أصابة أحد أفراد دوريات حرس الحدود وهو الجندي الأول حمزة محمد أحمد القضاة بيده”، مشيرا إلى أنه “تم تقديم الإسعافات اللازمة له وحالته العامة مستقرة”.

وأكد المصدر أن “القوات المسلحة الأردنية بكافة تشكيلاتها وصنوفها ستردع بالقوة وبلا هوادة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الاْردن واستقراره”.