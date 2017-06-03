وأشار نوري محمود إلى أن العملية التي ستخوضها “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أميركيا، والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها الأساسي، ستبدأ “خلال الأيام القليلة القادمة”، حسبما ذكرت رويترز.

في هذا السياق، قال متحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة “داعش” بقيادة واشنطن إن “قوات سوريا الديمقراطية” أصبحت على بعد 3 كيلومترات من الرقة من جهة الشمال والشرق وعلى بعد أقل من 10 كيلومترات من جهة الغرب.

لكن المتحدث رفض التعليق على التوقيت الذي ستنطلق فيه العملية.