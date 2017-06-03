دولياتالسبت 03 حزيران 2017 إطلاق كبرى العمليات لاستعادة الرقة من “داعش”أعلن متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، السبت، إطلاق “عملية كبرى” لاستعادة السيطرة على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في شمال شرقي سوريا.وأشار نوري محمود إلى أن العملية التي ستخوضها “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أميركيا، والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها الأساسي، ستبدأ “خلال الأيام القليلة القادمة”، حسبما ذكرت رويترز.في هذا السياق، قال متحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة “داعش” بقيادة واشنطن إن “قوات سوريا الديمقراطية” أصبحت على بعد 3 كيلومترات من الرقة من جهة الشمال والشرق وعلى بعد أقل من 10 كيلومترات من جهة الغرب. لكن المتحدث رفض التعليق على التوقيت الذي ستنطلق فيه العملية.كلمات مفتاحية:الرقةداعشقوات سوريا الديمقراطيةالمصدر: سكاي نيوز عربية