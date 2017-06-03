خلية خبراء التخمين العقاري في مصلحة النقابات في “القوات” لبت ندوة “الإشتراكي”

لبت خلية خبراء التخمين العقاري في مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية ممثلةً بالرفاق الخبراء رئيس الخلية الرفيق بشير لطيف، الرفيقة نينا عماطوري، الرفيقة دارين خزاقة والرفيق مرعي كريدي دعوة من الحزب التقدمي الإشتراكي للمشاركة في ندوة تتعلق بتسوية مخالفات البناء حيث حاضر فيها بعض الشخصيات الحزبية الضالعة في هذا المجال، وذلك يوم الأربعاء ٣١ أيار ٢٠١٧ في مقر الحزب التقدمي الإشتراكي في وطى المصيطبة.