نهرا أقفل 5 مولدات كهربائية في برسا لمخالفة أصحابها تسعيرة وزارة الطاقة

أقفل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا 5 مولدات كهربائية خاصة في بلدة برسا بالشمع الاحمر، بناء على شكوى قدمها رئيس البلدية سيمون فيجلون، تتضمن اسماء اصحاب مولدات “لا يتقيدون بتسعيرة وزارة الطاقة”.

وجاء في الشكوى: “سعادة محافظ لبنان الشمالي المحترم. بناء على التعميم الصادر عن سعادتكم والذي يتضمن التشدد في الزام اصحاب المولدات الخاصة بالتعرفة الرسمية، وبعد المراقبة، تبين لنا ان خمسة اسماء في البلدة من اصحاب المولدات لا يتقيدون بمضمون التعميم، لذا نرجو من سعادتكم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه الاسماء: انطوان ودياب مخايل فيجلون، خليل الياس البشواتي، سعيد عيد وشركاؤه، ايلي حبيب تابت ورانيا متلج وشركاؤها”.