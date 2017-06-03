حجاب: حشود إيرانية غير مسبوقة في سوريا

أشار المنسق العام لـ”الهيئة التفاوضية العليا” السورية المعارضة، رياض حجاب، في حديث إلى “الشرق الأوسط” إلى انه يلاحظ لأول “مرة معالم حراك إقليمي فاعل، وتشكل تحالف عسكري واعد يتمتع بقيادة حازمة وطرح ميداني يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب السوري بعدما أخفقت الدبلوماسية الدولية”، لافتا إلى وجود “تدفق غير مسبوق للأسلحة في سوريا، وحشود غير مسبوقة لإيران وميليشياتها، وهناك عمليات انتشار وإعادة تموضع تقوم بها سائر القوى الفاعلة، حيث لا تلوح لنا في الأفق بوادر توافق دولي على أي من المشروعات المطروحة للتهدئة أو وقف القتال”.

ولفت حجاب إلى ان “هيئة تحرير الشام وفتح الشام هي أقنعة باهتة لـ”جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة الذي لم يحل في أرض إلا دمرها، وكان وبالاً على أهلها”، داعياً “جميع العناصر الخارجية إلى مغادرة بلادنا، وندعو الشباب المغرر من أبنائنا إلى العودة لصوت العقل ونبذ أوهام التطرف وخزعبلات الفتاوى المارقة”.