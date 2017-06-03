كيف قضى صدام حسين أيامه الأخيرة في سجنه؟

كشف أحد حراس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ان الرئيس العراقي عاش أيامه الأخيرة في السجن وهو يستمع إلى المغنية الأميركية ماري جي بلايج ويقوم بنشاطات أخرى.

وقال أحد حراس صدام حسين بحسب “سكاي نيوز” إن الاخير كان يعشق هذه المغنية، المشهورة بأغنية “فاميلي أفير”، كما كان يحب ركوب الدراجة الهوائية والاعتناء بالحديقة الموجودة في سجنه، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المحاكمة.

ونقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن المصدر نفسه قوله إن صدام كان، خلال أيامه الأخيرة لطيفاً وودياً مع حراسه الأميركيين، حيث كان يقضي معهم بعض الأوقات ويخبرهم قصصاً عن عائلته.

يشار إلى أنه في كانون الاول عام 2003 اعتقلت القوات الأميركية صدام، وجرى إعدامه بعد 3 سنوات.

وحين كان صدام ينتظر تنفيذ الحكم في بغداد، كان مراقباً من طرف مجموعة من الجنود الأميركيين ينتمون إلى الشرطة العسكرية رقم 551، التي تطلق على نفسها اسم “The Super Twelve”.

وكان من بينهم ويل باردنويربر، الذي يقول في كتابه الجديد تحت عنوان “السجين في قصره: صدام حسين وحراسه الأميركيين”، إن الرئيس العراقي السابق كان مهذبا إلى أقصى درجة، موضحاً أن صدام حسين كان يحب تدخين سجائر كوهيبا، التي كان يخزنها في علبة فارغة من المناديل المبللة.

وأضاف: “صدام يحب النباتات في حديقة السجن المغطاة وكان يعتني بها حتى أصبحت أزهارا جميلة”.