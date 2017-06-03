مجلس الأمن يفرض عقوبات على 18 مسؤولا وشركة في كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن الدولي الجمعة عقوبات على 14 مسؤولا في بيونغ يانغ ، بينهم الرجل الذي يشتبه انه رئيس المخابرات، وأربع شركات كورية شمالية ، ما يمنعهم من السفر الى كافة دول العالم ويجمد ممتلكاتهم.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار بفرض العقوبات الجديدة الموجهة الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، في رد على سلسة من التجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام في إنتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

من جهته، قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة: نريد توضيحا من واشنطن بشان عقوباتها الأحادية على كوريا الشمالية ، معتبرا أن سياسية المواجهة والتصعيد لن تجلب السلام إلى شبه الجزيرة الكورية.