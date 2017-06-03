مجلس الأمن يفرض عقوبات على 18 مسؤولا وشركة في كوريا الشمالية

عربيا ودولياالسبت 03 حزيران 2017 مجلس الأمن يفرض عقوبات على 18 مسؤولا وشركة في كوريا الشماليةفرض مجلس الأمن الدولي الجمعة عقوبات على 14 مسؤولا في بيونغ يانغ ، بينهم الرجل الذي يشتبه انه رئيس المخابرات، وأربع شركات كورية شمالية ، ما يمنعهم من السفر الى كافة دول العالم ويجمد ممتلكاتهم.وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار بفرض العقوبات الجديدة الموجهة الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته، في رد على سلسة من التجارب الصواريخ البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام في إنتهاك لقرارات الأمم المتحدة. من جهته، قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة: نريد توضيحا من واشنطن بشان عقوباتها الأحادية على كوريا الشمالية ، معتبرا أن سياسية المواجهة والتصعيد لن تجلب السلام إلى شبه الجزيرة الكورية.كلمات مفتاحية:عقوباتكوريا الشماليةمجلس الأمنالمصدر: وكالات