أمن الدولة توقف 3 سوريين بتهمة تهريب أشخاص وتعاطي الكابتاغون

أوقفَت مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدولة كلاًّ من السوريَّين (م. ع.) و (م. ح.) بتهمة تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة، واعترفا أنّ لهما شركاء سوريّين ولبنانيّين. كما ضُبِطَ داخل السيّارة التي يقودانها كمّيّة من حبوب الكابتاغون، إعترفا بتعاطيها. وتمّت إحالة الموقوفَين السوريين إلى النيابة العامّة الإستئنافيّة في البقاع بواسطة مكتب مكافحة المخدّرات بناءً لإشارة القضاء المختصّ.

وفي السياق نفسه، وضمن الملاحقات التي تقوم بها مديرية البقاع الإقليمية، أوقفت السوري (م. ز.) بجرم تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، وتبيّن بالتحقيق أنّ في حقه مذكّرتَي توقيف بجرم الخطف وتهريب أفراد أجانب.