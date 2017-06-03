“التوحيد العربي”: إعفاء رشيد جنبلاط من مهامه الحزبية

أعلن المكتب السياسي في “حزب التوحيد العربي”، أنه قرر إعفاء رشيد جنبلاط من مهامه الحزبية وفصله من عضوية المكتب، وذلك في بيان أصدره مساء اليوم وجاء فيه: “استنادا إلى أحكام النظام الاساسي والنظام الداخلي لحزب التوحيد العربي، وعطفا على التوصيات والتحذيرات المتكررة والتي سبق ووجهت للسيد رشيد جنبلاط حول كتاباته المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، وبناء على مبادئ وتوجهات المكتب السياسي لحزب التوحيد العربي صدر عن المكتب السياسي للحزب قرارا يقضي بإعفاء السيد رشيد جنبلاط من مهامه الحزبية وفصله من عضوية المكتب السياسي، على ان يتحمل السيد رشيد جنبلاط كامل المسؤولية منفردا عن جميع كتاباته وآرائه التي لا تمت بأي صلة للحزب ومواقفه السياسية”.