أبو خاطر: إمكانية جدية لقانون إنتخاب يلبّي طموحات اللبنانيين

أمل عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب طوني أبو خاطر “أن يولد قانون إنتخاب يلبي طموحات اللبنانيين”، معتبراً أن “هناك إمكانية جدية هذه المرة لذلك، لأن ما حصل سابقاً هو نوع من الدلع السياسي لكن اليوم كل الأفرقاء السياسيين واعون لخطورة الوضع في المنطقة وأن لبنان ليس معزولاً عنه، وهذا ما سيحفز المعنيين على إستكمال دراسة تفاصيل القانون للعمل جديا على إيجاد الحلول وإلا فنحن ذاهبون نحو المجهول”.

وأضاف أبو خاطر في تصريح إلى صحيفة “المستقبل”: “بعد الإنتخابات لا شك في أن التفاهم حول الامور الإنمائية والإقتصادية يصبح أسهل، وهذا أمر ضروري لأن الوضع الإقتصادي في لبنان في أسوأ مراحله”.