اعتقال مسؤول تركي بارز على خلفية الإنقلاب

اعتقلت السلطات التركية مستشاراً كبيراً لرئيس الوزراء التركي، السبت، لاتهامه بالانتماء إلى تيار الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير انقلاب فاشل في تموز الماضي، كما ذكرت وسائل الإعلام.

وأوضحت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة، أن بيرول أردم، أحد أبرز مستشاري رئيس الحكومة بن علي يلديريم، قد اعتقل في أنقرة ووضع في السجن على ذمة التحقيق مع زوجته غولومسر أردم، بناء على طلب نيابة أنقرة.

ويعد أردم من كبار الموظفين الذين اعتقلوا في إطار عمليات التطهير التي بدأت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز.

وذكرت صحيفة صباح القريبة من الحكومة أن السلطات تشتبه بأن أردم الذي كان الشخص الثاني في وزارة العدل من 2011 إلى 2014، سهل ترقية قضاة مقربين من الداعية فتح الله غولن.

واستدعى القضاء أردم العام الماضي للرد على أسئلة بصفته “شاهدا” في إطار تحقيق حول أنصار غولن، كما ذكرت صحيفة “حريات”.

ومنذ الانقلاب الفاشل، أوقف حوالي 50 ألف شخص، وفصل أكثر من 100 ألف من وظائفهم أو منعوا من ممارستها. واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الأول قوى الأمن والمدرسين والقضاة.