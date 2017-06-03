الفاتيكان يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان: البابا فرنسيس يوجه دعوةً عاجلةً لتجديد الحوار

وجّه الفاتيكان رسالة تهنئة للمسلمين في العالم؛ بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكداً ضرورة مواجهة التحدي البيئي العالمي بصورة مشتركة.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المجلس البابوي للحوار بين الأديان، ونشرت نصّها إذاعة الفاتيكان: “أيّها الأخوة والأخوات المسلمون الأعزاء، نودّ أن نؤكّد لكم قربنا منكم بمناسبة صومكم في شهر رمضان واحتفالكم بعيد الفطر السعيد الذي يختمه”.

أضافت: “يلفت البابا فرنسيس الإنتباه إلى الأضرار التي تُلحقها أساليبُ حياتنا وقراراتنا بالبيئة، وبأنفسنا وبأخوتنا في الإنسانية. فهناك، على سبيل المثال، بعض الرؤى الفلسفية والدينية والثقافية التي تشكّل عوائق تهدّد علاقة البشريّة بالطبيعة”.

وتابعت: “مواجهة هذا التحدّي أمر يعنينا جميعا، بغضّ النظر عن اعتناقنا لدين أم لا، فالعالم هو بيت مشترك، مَسكن لجميع أعضاء العائلة البشرية”.

واعتبر الفاتيكان أنه “لا يمكن، لأي شخص أو أمّة أن يفرض مفهومه على كوكبنا. ولهذا، يوجّه البابا فرنسيس دعوةً عاجلة لتجديد الحوار حول الأسلوب الذي نتّبعه في بناء مستقبل الكوكب… لأن التحدّي البيئي الذي نواجهه، وجذوره البشرية، تعنينا وتمسّنا جميعا”.