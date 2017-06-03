حاولوا قتل بوتين 5 مرات…

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يثق تماما برجال أمنه، بالرغم من النصيحة التي قدمها له الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو.

وكشف الرئيس الروسي، في مقابلة متلفزة مع المخرج الأميركي أوليفر ستون، عن أن كاسترو قال له أثناء لقائهما إن محاولات اغتياله ( كاسترو) العديدة لم تتوج بالنجاح لأنه عمل شخصيا على ضمان أمنه.

وأضاف بوتين أنه، بالرغم من هذه النصيحة، فهو يثق تماما بحراسه، مضيفا: “أنا أنفذ مهمتي وهم ينفذون مهمتهم، وقد نجحوا في عملهم حتى الآن”.

وأكد ستون أن الرئيس الروسي تعرض لـ5 محاولات اغتيال طوال فتراته الرئاسية الثلاث، وحسب إعتقاده فإن من يخطط لاغتيال زعيم دولة يحاول في كثير من الأحيان الاندساس في صفوف حراس ضحيته.

وعلق الرئيس بوتين على ما أعرب عنه أوليفر ستون بالقول : “أعرف ذلك، ولكن ثمة مثل روسي يقول: “من كتب له الوفاة شنقا لن يتوفى غرقا..” وأضاف: “لا يعرف إلا الرب مصيري ومصيرك”.