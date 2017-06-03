طقس الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بالحرارة

صدر عن مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون طقس الاحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وانخفاضها بشكل محدود على الساحل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول تدريجيا الى دافئ.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل خلال الأيام المقبلة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا خلال الليل وساعات الصباح الاولى. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وانخفاضها بشكل محدود على الساحل. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 27 درجة. فوق الجبال من 14 الى 27 درحة. في الارز من 9 الى 22 درجة. في الداخل من 14 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.

– الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,45.