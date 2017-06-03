وهاب يدعو جنبلاط لحوار درزي جدي: أنا مع تسوية ثابتة تؤمن للدروز موقع أساسي في لبنان

شدد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ان “حزب الله لا يطعن بحليفه لمصلحة حليف جديد”، لافتا إلى ان “الوضع الدرزي اليوم على المحك، وهناك اسئلة كثيرة بالوضع الدرزي يجب ان نحصل عليها على جواب”، داعيا رئيس اللقاء الدميقراطي النائب وليد جنبلاط إلى حوار درزي جدي مع مشايخنا ولدينا ماشيخ عقلاء كثر في هذه الطائفة”، مضيفا: “يجب ان نحسم خيارنا لأنه لا يمكننا ان ننتظر دائما من سيربح”.

وسأل في حديث عبر “الجديد”: أين أوصل جنبلاط خياره بالوقوف إلى جانب تيار المستقبل؟”، مشددا على انه “لسنا شغيلة عند أحد، ولحلفائي وغير حلفائي أقول: “نحن شركاء مؤسسون في هذا البلد.

وأكد انه مع تسوية ثابتة تؤمن للدروز موقع أساسي في لبنان، وقال: “أنا مع رئيس رابع يكون درزيا في رئاسة مجلس الشيوخ، وأن يكون للدروز حقيبة سيادية في مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغني انه لن يقبل إلا بشخص درزي لرئاسة مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معنا في هذا الموضوع، والكثير من المسيحيين يعتبرون انه إذا كان ثمن استقرار الوضع الدرزي رئاسة مجلس الشيوع فلتكن الرئاسة لهم”.