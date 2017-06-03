اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن أسرار السفارة بخطر

اخترقت بأن مجموعة من قراصنة الإنترنت تطلق على نفسها اسم “غلوبال ليكس” البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، وقام القراصنة بالاستيلاء على وثائق السفير، ثم سربوا بعضها إلى صحيفة ديلي بيست الأميركيّة.

وتكشف هذه الوثائق عن كيفية استخدام ملايين الدولارات لتشويه صورة حلفاء أميركا. وأكدت المتحدثة باسم السفارة الإماراتية بواشنطن لمياء جباري الاستيلاء على وثائق السفير وتسريبها.

والقراصنة الموجودين في روسيا قدموا الوثائق المسربة للصحيفة الأميركية قبل أسبوع، مضيفة أن الصحيفة قررت بعد تردد أن تنشر كل الوثائق السبت حسب ما نقلت “الجزيرة” لافتاً إلى أن الوثائق تتضمن مراسلات تمتد ما بين عام 2014 والشهر الماضي، وهي تكشف العديد من التفاصيل المتعلقة بتواصل السفارة مع شركات علاقات عامة لتشويه صورة حلفاء واشنطن.

ومن بين ما جاء في الوثائق تواصل بين وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس والسفير الإماراتي، يفيد بمشاركة الوزير الأميركي في ندوة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن السفير يوسف العتيبة يعد من أبرز الشخصيات التي تقدم محاضرات تتعلق بمكافحة التطرف في واشنطن، وهو يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المسؤولين الأميركيين.

وقال رئيس المركز العربي في واشنطن خليل جهشان للجزيرة إن من المتوقع أن تدافع السفارة الإماراتية عن نفسها، وأن تتهم أطرافا عدة بالقرصنة والتلفيق، مشيرا إلى أن الوثائق المسربة لو ثبت تسريبها من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن، فإنها ستكون مصدر قلق لدولة الإمارات.

من جهته قال محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسون إن شخصية غيتس أصبحت محورية في حملة العلاقات العامة بين الولايات المتحدة والإمارات.

وأضاف الشرقاوي للجزيرة أن هناك أسماء أخرى لشخصيات ذات وزن لو انكشفت فستصبح الدبلوماسية الإماراتية مهددة بالكثير، على حد تعبيره.