التوتر يعود إلى “عين الحلوة”: إشتباكات وسقوط 3 جرحى

توتر الوضع الأمني من جديد ليل السبت – الأحد في مخيم “عين الحلوة” في مدينة صيدا الجنوبية، جراء تبادل لإطلاق النار بين عناصر القوة الأمنية المشتركة الفلسطينية وعناصر متطرفة، ما ادى الى سقوط ثلاثة جرحى كمحصلة أولية.

واكدت مصادر أمنية فلسطينية لقناة “الميادين”، ان عناصر متطرفة قاموا باستفزاز عناصر القوة المشتركة واطلقوا النار على احد مراكزهم، الامر الذي دفع عناصر القوة المشتركة بالرد عليهم وحصل تبادل لإطلاق النار.

وعلى الفور حصلت اتصالات فلسطينية – فلسطينية لتطويق ذيول الامر والعمل على منع تفاقم الامور، في حين سجل استنفار مسلح في مكان حصول تبادل إطلاق النار.