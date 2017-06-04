غوتيريس يدين بـ”شدّة” هجمات لندن

أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشدة، الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن الليلة الماضية، مؤكدًا تضامنه مع شعب وحكومة المملكة المتحدة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريس.

وقال البيان “إنني أدين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في لندن الليلة الماضية ويحدوني الأمل في سرعة التوصل إلى المسؤولين عن هذا العنف غير المبرر وتقديمهم إلى العدالة.”

وتابع: “هذا صراع محتدم في مناطق عدة من العالم ما يستدعي المجتمع الدولي إلى الانضمام للجهود الرامية إلى تقديم أولئك الذين يستخدمون هذه الأساليب اللإنسانية إلى العدالة مع حماية وتعزيز القيم والحقوق والمبادئ الأساسية التي يسعى الإرهابيون إلى تقويضها”.