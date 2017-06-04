باسيل: بعد إقرار قانون انتخاب وإجراء الانتخابات سنبدأ مرحلة إعادة إعمار الوطن

أكد وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إختيار ليس فقط قانون انتخابات نيابية بل دولة المواطن، لافتا إلى أنه مع النسبية اقتراب من عدالة التمثيل.

ورأى باسيل أنه من الممكن إنعاش النقاش على المستوى الوطني بشكل كاف، لكن اليوم لا اختيار لقانون انتخاب فقط، بل لدولة المواطن، مشير إلى أن الدولة المدنية لديها منظومة قوانين كاملة يندرج من ضمنها المواطن، واما نبقى في دولة الطوائف فأقله ننصف الطوائف ولا نقاصص الناس بمجرد انتمائهم لهذه الطوائف، ويجب وضع خطة مرحلية للانتقال من هذه الدولة لاننا لا نستطيع العيش في دولة الطوائف.

وأسف لعدم النجاح بقانون الانتخاب في تحقيق هذا الأمر، ولكن هناك خطوة خطوة بموضوع النسبية بالإقتراب أكثر في موضوع عدالة التمثيل، للإتجاه صوب التيارات والاحزاب السياسية التي تبني الأوطان وتنقل المواطن من الإنتماء لها الى الإنتماء للوطن.

وأضاف: “بعد إقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات، سنبدأ مرحلة جديدة نعيد فيها إعمار الوطن ونهوضه اقتصاديا، وعلينا كلنا التضحية والتقشف لأن دولتنا ستنهار وهذا ليس للتخويف فهذه الحقيقة وهذا وضع اقتصادنا، وأنا أعرف حيوية مجتمعنا ونشاط اقتصادنا وقوة ادارتنا الفردية، وهذه الأمور كلها تعيد النهوض باقتصادنا في مرحلة نستطيع فيها شد الحزام ومعالجة مشكلتنا الاقتصادية بشكل مسؤول، وهذا كله يلزمه الاستقرار السياسي، ولذلك لا أتحدث اليوم بالسياسة لان شبابنا أهم والناس استاؤوا منا لاننا لا نستطيع تأمين أبسط حقوقهم، فمثلا نختلف على الكهرباء وفي النهاية لا نؤمن لهم الكهرباء، لقد اصيبوا بالقرف من الحياة السياسية ولكن في الحقيقة اننا لا نستيطع تأمين حقوقكم ان لم تنتظم الحياة السياسية ويتحقق الإصلاح السياسي بأن نصبح الأكثرية الإصلاحية السياسية التي تستطيع تأمين الحياة الكريمة للناس، هذه المعادلة البسيطة التي تفهمونها أنتم أهل العلم والمعرفة، فاتكالنا عليكم لتحقيق هذا الأمر ورهاننا عليكم وعلى شبابنا”.