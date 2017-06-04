الراعي: نرجو أن يقر المجلس النيابي قانون الانتخابات الجديد

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى “اننا نعيش بوادر فرح هي من ثمار الروح، أعني اتّفاق الكتل السياسية والنيابية على قانون جديد للانتخابات. نرجو أن يقرّه المجلس النيابي في دورته الاستثنائية. وإننا نصلي كي يُتمّ الروحُ القدس هذا الفرح”.

وقال خلال العظة في عيد العنصرة في بكركي: “فتنتقل السلطة السياسية، بفضل هذا التوازن الجديد، إلى معالجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والإنمائية العالقة، وإلى معالجة تداعيات وجود المليونَي نسمة من النازحين واللاجئين، فإلى استكمال الوحدة الوطنيّة اللّازمة لإعطاء لبنان المناعة اللّازمة بوجه الاهتزازات الكيانيّة في المنطقة”.