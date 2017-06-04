وفاة جندي وجرح 5 أشخاص بحادث سير في عكار العتيقة

سقط قتيل وجرح 5 جرحى في حادث سير في خراج بلدة عكار العتيقة.

وفي التفاصيل، انه عند الرابعة والنصف فجرا وقع حادث سير بين سيارة “رابيد” لون ابيض تحمل الرقم 303951/م وسيارة اخرى مجهولة المواصفات، في محلة الصايح في خراج بلدة عكار العتيقة، ما ادى الى وفاة الجندي في الجيش اللبناني حسان أ.ح.، واصابة كل من علي هـ.، وعمر ح.، وبكر م.، ومحمد ح.، والسوري زاهر د.، حيث نقلوا جميعا الى مستشفى سيدة السلام في القبيات للمعالجة، وهم في وضع صحي مستقر.