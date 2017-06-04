بالصورة: خانتها مكابحها وأنقدتها حافة النهر!

سُجل حادث سير على طريق عام جرد القيطع في بلدة بزال – عكار بالقرب من محطة النهار، ما أدى الى سقوط جريحين إصابتهما متوسطة.

وفي التفاصيل، فقدَ صاحب السيارة السيطرة عليها لتصطدم بالفاصل الحديدي على جنب الطريق، مما أدى الى سقوط جريحين من بين الشبان الثلاثة الذين كانوا داخلها، ويعمل الصليب الأحمر على نقلهما الى مستشفيات المنطقة.

من جهة أخرى، سُجل حادث سير آخر في بلدة كوشا في عكار حيث فقدت السائقة السيطرة على سيارتها نوع رينو بعد أن فقدت المكابح، لتستقرّ على حافة نهر في محلة خريبة الجندي والأضرار مادية.