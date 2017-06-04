ترامب منتقداً… عمَّ يتحدث عمدة لندن؟!

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، قول رئيس بلدية لندن صادق خان للبريطانيين إنه “ليس هناك ما يدعو للقلق”، بعد هجوم لندن الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر: “مقتل 7 على الأقل، وإصابة 48 في هجوم إرهابي، ورئيس بلدية لندن يقول ليس هناك ما يدعو للقلق!”.

وكان خان قد قال في وقت سابق، إنّ سكان لندن سيشهدون وجوداً متزايداً لرجال الشرطة في المدينة بعد الهجوم الدامي، لكن ليس هناك ما يدعو للقلق.

وانتخب خان العام الماضي رئيساً لبلدية لندن ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في عاصمة غربية.