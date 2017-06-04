“فيسبوك” أعلن الحرب على “سناب شات”!

لا تزال المنافسة محتدمة بين “فيسبوك” وتطبيق “سناب شات”، لا سيما مع تراشق التصريحات بينهما في الآونة الأخيرة، في ظل ما اعتبره كثيرون تقليداً من فيسبوك لبعض ميزات “سناب شات”.

مؤخراً، صدر موقع “فيسبوك” تطبيق “تالك” الخاص بالتراسل الفوري للمراهقين، الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً وما فوق، في خطوة صريحة لمنافسة تطبيق “سناب شات”.

وأكدت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الجمعة 2 حزيران، إن “التطبيق يقطع الطريق على “سناب شات”، خاصة بعدما اكتشف مسؤولو فيسبوك أن عدداً من المراهقين يلجؤون إلى “سناب شات” بسبب عدم بلوغهم السن القانوني لولوج فيسبوك.

وذكرت الصحيفة أن “تالك” سيسمح للآباء بمراقبة أبنائهم ومعرفة الأشخاص الذين يتواصلون معهم، وهي الفكرة التي قد تردع بعض الأطفال من استخدام التطبيق.

وأضافت “هناك بعض الآباء الذين يمنعون أبناءهم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لأنهم غير قادرين على فرض رقابتهم عليهم في هذه الشبكات الإفتراضية”، وأردفت “هذا التطبيق قد يغير قرار هؤلاء الآباء بسبب توفرهم على إمكانية متابعة ومعرفة كل خطوات أطفالهم في التطبيق”..