باسيل: دفنّا “الستين” وأنهينا الفراغ ودعسنا التمديد

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اننا “دفنّا قانون الستين، وأنهينا الفراغ والأهم دعسنا التمديد”. أضاف: “اقتربنا من الإتفاق على قانون انتخاب أساسه النسبية، هو ليس القانون الأنسب، ولكن قطعنا جزءاً كبيراً من الطريق، ونحن حققنا منذ طرح هذا القانون منذ أربع سنوات أموراً كبيرة، صحيح اننا لم نحقق لا الأرثوذكسي ولا التأهيلي، لكننا حققنا النسبية في 15 دائرة، وهذا ضابط انتخابي كبير وأساسي، ويسمح لنا بإعادة جزء من الحقوق بأن يكون لدينا 50 نائباً من أصل 64 بدلاً من 31 في قانون الستين، وهذا أمر ليس بسيطاً ولكنه ليس كافياً، لذلك سنكمل ونعاند ونقاتل لأننا نريد 64/64”.

وقال: “الأهم أن الـ15 دائرة هي أهم ضابط انتخابي، لكن هناك الصوت التفضيلي وسنرى في الأيام المقبلة كيف سيكون ضابطاً إضافياً”.

كلام باسيل جاء خلال رعايته رحلة مشي من منطقة وردة- كفردبيان، وصولاً إلى سيدة الدرجة- حراجل نظمتها هيئة قضاء كسروان الفتوح في “التيار الوطني الحر” حيث لفت الى أننا “اليوم نضع قانون انتخاب ليس فقط لدورة واحدة أو اثنتين، فإذا لم يعطنا هذا القانون حاجاتنا سنأخذه ونكمل المعركة للحصول على قانون آخر أو تفصيل في القانون الحالي”.

وأضاف: “مجلس الشيوخ منصوص عليه في الدستور، وهو ملك الدستور. نحن نريد مجلساً للشيوخ، فإذا لم يكن في هذه الدورة نريده في الدورة المقبلة وتحت قانون واضح. نريد قانون اللامركزية الإدارية الذي يعطينا حقوقنا في كل لبنان. ونريد قوننة منع نقل النفوس، لأن الحريص على أن يبقى المسيحيون في كل الأطراف والمسلمون منتشرين في كل المناطق اللبنانية، يمنع نقل النفوس الجماعي، وهذه عملية سهلة، وهذه الأمور اتفقنا عليها، لكن نريد ترجمة عملية لها”.