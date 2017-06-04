جلسة الأربعاء مفصلية… عدوان: اجتماعان مهمّان الليلة لجوجلة الاتصالات بشأن قانون الانتخاب

كشف نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان عن أنه سيكون هناك مساء اليوم اجتماعان يرتديان أهمية كبرى لأنهما سيشملان جوجلة لكل الاتصالات التي حصلت بالأمس واليوم بشأن قانون الانتخاب.

ولفت عدوان في حديث للـ mtv الى أن “هناك عملاً يحصل بالتوازي على صياغة مشروع القانون لأنه في حين نذلل النقاط المتبقية، يجب أن يكون هناك مشروع جاهز يتضمن خصوصاً الإصلاحات، وفي هذا المجال نحن ننطلق من كل ما دُرس حتى الآن في المجلس ومن التواصل واقتراحات المجتمع المدني كي يأتي هذا المشروع متكاملاً”.

وأكد عدوان أن “اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء سيكون مفصلياً ونحاول أن يكون كل شيء جاهزاً من ناحية مشروع القانون ومن ناحية أخرى تذليل المشاكل والتفاهم حول ما تبقّى من نقاط”.