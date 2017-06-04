مصادر وزارية رفيعة: قانون الإنتخاب يحال من الحكومة في جلسة الأربعاء

أبلغت مصادر وزارية رفيعة أن قانون الإنتخاب الجديد يرجح صدوره عن الحكومة في جلسة قد تعقدها الأربعاء المقبل، على أن تتم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره مبدئياً في الجلسة التشريعية الجديدة التي حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها في 12 الجاري، بدلاً من الجلسة التي كانت مقررة غداً، إفساحاً في المجال لإنجاز التسوية المرتقبة.

وأفادت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، أنه سيعهد إلى لجنة تقنية منبثقة عن القوى والأحزاب السياسية إيجاد الآلية المناسبة للتفاصيل المتصلة بالقانون، ترشيحاً واقتراعاً وحل كل المسائل التي لا تزال عالقة.