حزب الله دان هجمات لندن: على بريطانيا إجراء دراسة تحدد من أين جاء هذا الفكر بعيدا عن حسابات الشركات الاقتصادية

دان “حزب الله” العملية الإرهابية التي استهدفت العاصمة البريطانية لندن، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء.

واعتبر أن هذه الجريمة الجديدة، التي ارتكبتها أيد مجرمة، هي حلقة في مسلسل الجرائم الفظيعة، التي ترتكبها الجماعات نفسها بحق المدن والبلدان والأمة، ويسقط فيها كل يوم مئات الضحايا والشهداء، داعيا الحكومة البريطانية والرأي العام البريطاني إلى إجراء دراسة واقعية تحدد من أين جاء هذا الفكر وهذه الأيديولوجية بعيدا عن حسابات الشركات الاقتصادية الكبرى.

ورأى أن ما يشهده العالم من جرائم وفظائع، يؤشر إلى المسار، الذي ستتخذه دورة العنف الأعمى والتعصب القاتل، في حال لم تتخذ القوى الفاعلة والدول المؤثرة قرارات حاسمة في مواجهة هؤلاء الإرهابيين، ولم تقف وقفة حقيقية أمام من يمول هؤلاء المجرمين ويدعمهم ويوجههم، ويستفيد من إجرامهم لتحقيق أهداف الهيمنة على المنطقة وعلى العالم ككل.

وإذ أعرب عن حزنه الشديد إزاء هذه الماساة الإنسانية، تقدم بالتعازي لعوائل الضحايا وبالتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.