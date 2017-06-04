كنعان: الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً على صعيد قانون الانتخاب

أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن “الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً على صعيد قانون الانتخاب، وان هناك نقاشاً جدياً حول الضوابط والاصلاحات”، لافتاً الى أنه “إذا حصل تقدم في التفاصيل، فالاولوية لقانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء”.

ولفت كنعان في حديث للـmtv الى أن “مسألة الصوت التفضيلي حسمت وسيكون على القضاء، والبحث مستمر بالعتبة والفرز، وهي تقنيات تحتاج موافقة كل الكتل”.

وعن التمديد التقني لفت الى أن “وزير الداخلية يقول إنه غير جاهز تقنياً وإدارياً قبل ستة أشهر من إقرار القانون. وبالنسبة الينا، فإقرار قانون الانتخاب سيترافق مع تمديد المهل، الذي يجب ألا يتخطى الأربعة اشهر”.

أما في شأن الموازنة، فجدد كنعان في حديث للـLBCI، مطالبة الحكومة ببتّ مسألة قطع الحساب وإحالتها على المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، متوقعاً ان تنهي لجنة المال الاعتمادات الاسبوع المقبل، خصوصاً مع مرور 6 اشهر من انفاق السنة المالية الحالية، مؤكداً أن إقرار الموازنة ممكن ضمن الولاية الحالية للمجلس النيابي.

وقال: “اذا أقرّ قانون الانتخاب، سنكون امام تمديد للمهل، وحصول ذلك سيؤدي الى فتح عقد استثنائي ثانٍ، ستكون أولويته الموازنة، لا سيما أن فخامة رئيس الجمهورية كان راغباً في ادراج الموازنة ضمن العقد الاستثنائي الحالي، انما لا امكان لذلك واقعياً، في ضوء اولوية بحث قانون الانتخاب راهناً”.