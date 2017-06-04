غارات جوية مكثفة للجيش الليبي على “القاعدة” وسط بنغازي

قال مدير مكتب إعلام القوات الخاصة الصاعقة التابعة للجيش الوطني الليبي “رياض الشهيبي”، إن 10 غارات جـويـة لسلاح الجـو استهدفت مراصد وتجمعات العناصر الإرهابية “مجلس شورى ثوار بنغازي” التابع للقاعدة بمحور وسط البلاد وسط بنغازي.

وقال الشهيبي لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الغارات تركزت على امتداد ضريـح عمر المختار وحتى الفندق البلـدي ومستشفى الجمهوريـة وفندق النوران ما نتج عنه تدمير كامل النقاط التي كـانت تتحـصن بـها العناصر الإرهابية التي تم رصدها جيداً .

يذكر أن آخر معاقل الجماعات المتطرفة ببنغازي تتمثل في منطقتي “سوق الحوت” و” حي الصابري” اللتان تقعان شمال مدينة بنغازي .