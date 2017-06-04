فرنسيان بين جرحى اعتداء لندن

أعلنت الرئاسة الفرنسية ان بين جرحى اعتداء لندن الذي أدى الى مقتل ستة أشخاص ونحو خمسين جريحا، فرنسيين أحدهما اصابته خطيرة.

وقال كريستوف كاستانير الناطق باسم الرئاسة للاذاعة العامة فرانس انفو “هناك جريحان فرنسيان أحدهما في حالة خطيرة”.

وقبل دقائق من ذلك، اعلن قصر الاليزيه وجود فرنسيين بين “ضحايا” اعتداء لندن، مؤكدا في بيان ان “فرنسا تبذل كل جهودها لتقديم المساعدة”.

وأكد الاليزيه انه تم “تعزيز” الاجراءات الامنية ليتمكن الفرنسيون في لندن من التصويت اليوم الاحد في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.

ودانت الرئاسة الاعتداء الذين وصفته “بالشنيع والجبان ضد مجتمعاتنا الحرة”.

وقالت ان الرئيس ايمانويل ماكرون “يؤكد للشعب البريطاني تضامن فرنسا التي ستواصل مكافحة الارهاب بكل قواها الى جانب المملكة المتحدة وكل الدول المعنية”.

واوضحت ان رئيس الدولة “على اتصال مع السلطات البريطانية ويتم اطلاعه على تطورات الوضع وعناصر التحقيق”.