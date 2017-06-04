بالصور: ملكة جمال أميركية… جثة في منزلها

وجدت ملكة جمال سابقة من ولاية تكساس الأميركيّة جثة هامدة في منزلها يوم الثلاثاء الفائت.

وفي التفاصيل، اتّصل أحدهم بالشرطة التي سارعت إلى مكان وقوع الحادثة في في مدينة راوند روك لتجد مارغريت غارزا، التي هي أيضا ممثلة وعارضة أزياء، ميتة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في أسباب وفاة الشابة البالغة من العمر 31 عاما، “غير المبررة” و”الغامضة”.

كما أصدرت عائلتها بيانا نعت فيها ابنتها مارغريت، وقالت إنها تجهز حاليا لجنازتها.

وتوجت غارزا وصيفة لمكلة جمال “تكساس بيليزا لاتينا” عام 2007، وهي مسابقة مخصصة للسيدات من أصول لاتينية، وأصبحت ملكة جمال “بيليزا لاتينا الدولية” عام 2008.

وإلى جانب ذلك، فقد شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وكان من المقرر أن يعرض فيلمها الأول في وقت لاحق هذا الشهر.