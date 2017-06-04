تحديث جديد لـ”Windows 10″ يقتل الأجهزة!

أصدرت “مايكروسوفت” تحديثاً تجريبياً لنظام التشغيل ويندوز 10، تحت رقم 16212 للمشاركين في برنامج Windows Insider ، الأمر الذي أدى إلى انهيار أنظمة الهاتف المحمول.

وتجدر الإشارة إلى أن “مايكروسوفت” نشرت التحديث عن طريق الخطأ ولم تكن تقصد به المستخدمين. وأفادت موقع “MSPoweruser” أيضا أن التحديث كان متاحا لبعض المستخدمين من غير المشاركين في Windows Insider.

وتكمن المشكلة في هذا التحديث أنه يبدأ دورة تحميل لا نهاية لها، وبالتالي يعطل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام ويندوز 10. ولحلّ هذه المشكلة يجب إعادة النظام بالكامل باستخدام أداة استعادة جهاز ويندوز “Windows Device Recovery Tool”، الأمر الذي سيؤدي إلى إزالة الملفات وإعادة تعيين الإعدادات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الكمبيوتر التي تم تنصيب التحديث 16212 عليها لا تواجه مشاكل مماثلة، وبالرغم من ذلك لا يزال تثبيت هذا التحديث غير مستحسن.