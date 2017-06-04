ابنة الـ9 أشهر تفقد وعيها على متن طائرة “الميدل إيست”… والطاقم يتحرك!

أقدم طاقم طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط، متّجهة من الرياض الى بيروت، على إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر بعدما فقدت وعيها ومال جسدها الى اللون الأزرق.

وفي التفاصيل أنه في حين كانت الطائرة منفصلة عن مبنى المطار وعلى استعداد للإقلاع من الرياض إلى بيروت يوم السبت 3 حزيران، إزرقّ جسم الطفلة وفقدت الوعي.

وعلى الفور، أبلغ المضيفون قائد الطائرة الذي أعلن سريعاً حالة طارئة طالباً فيها فريقاً طبياً وسيارة إسعاف وأمر بفتح باب الطائرة ونادى ملوّحاً باستقدام البوابة إلى مدخل الطائرة، مما سهل دخول خدمات الطوارئ والطبيب.

وأعطى الفريق الطبي الإسعافات اللازمة للطفلة حتى استفاقت وتعافت من وعكتها. واتضح لاحقاً أنها كانت تعاني حرارة عالية مما سبب دخولها في غيبوبة.

كما أصيبت أم الطفلة بالذعر وتعرضت لنوبة ضيق في التنفس فأسعفتها مضيفة الطائرة.

وبعدما تأكد الفريق الطبي من أن الأم وابنتها بحال جيدة، أقلعت الرحلة الى بيروت.