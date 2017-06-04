كبارة استقبل وفداً من أساتذة “اللبنانية”: لا نقبل بأي عمل يمكن أن يشوّه سمعتها

إستقبل وزير العمل محمد كبارة في مكتبه، وفداً من أساتذة ومندوبي كليات الجامعة اللبنانية، الذي عرض له واقع الجامعة ومشاكلها، والمحاولات الرامية الى تطوير بعض الكليات.

وإذ أبدى كبارة ارتياحه لما سمعه عن محاولات التطوير، أكد أن الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن، مبدياً استغرابه لما سمعه من الأساتذة عن محاولة لتسوية وضع أحد الأساتذة في الجامعة اللبنانية، بعدما ثبت بطلان شهادته إثر تفرغه في الجامعة في العام 2014.

ووعد بمتابعة الأمر مع وزير التربية ورئيس الجامعة من أجل التدخل ومعالجة هذا الخلل، مشدداً على “ضرورة أن تكون الكفاية والشفافية هما معيار العمل في هذا الصرح الأكاديمي الوطني الجامع”، ومعتبراً أن “ما ساقه الأساتذة حول بطلان شهادة أحد الأساتذة العاملين في الجامعة، يعتبر إخباراً للنيابة العامة، لأن الجامعة اللبنانية هي الجامعة الأم، ولا نقبل بأي عمل يمكن أن يضر بها أو يشوه سمعتها”.