لن يكون للبنان «دار اوبرا»، أقله على المدى المنظور. وكل ما قرأناه هنا وهناك عن تمويل عماني لبناء دار اوبرا في بيروت هو «حكي جرايد» ليس إلا.

هذا ما أكده لـ«الأنباء» صالح فروخ مدير مكتب وزير الثقافة غطاس خوري، مشيرا الى لغط إعلامي دار حول الموضوع، ومؤكدا ان «هناك مشروعا لبناء مركز ثقافي عماني في قلب العاصمة بيروت ولكنه لن يتضمن دار اوبرا. بل هو مركز ثقافي لاستضافة النشاطات والندوات والمؤتمرات. جميعنا نحلم بدار اوبرا في بيروت ولكن ما من مشروع حاليا لإنشائها».

من جهة أخرى، تحدث فروخ عن انشاء مجمع كبير في منطقة النقاش – الضبية سيخصص للكونسرفتوار الوطني يضم قاعات عدة ومسرحا يتسع لـ1400 شخص وآخر أصغر حجما وصالات للتمارين بتجهيزات صوتية حديثة.. كل هذا بتمويل صيني وبإشراف الجهة المانحة التي ارسلت وفدا هندسيا كشف على قطعة الأرض للمباشرة بالمشروع. والصينيون سيتكفلون بكل شيء، ونحن نتسلم منهم المفتاح في النهاية».

يذكر ان خوري شارك في المؤتمر الدولي الذي استضافته الصين بعنوان «طريق الحرير» قبل اسابيع، وكانت ثمرة المشاركة توقيع اتفاقية الهبة وقدرها 35 مليون دولار لإنشاء الكونسرفتوار.

وقال فروخ ان «انشاء هذا الكونسرفتوار لن يلغي فروعه الأخرى ولكن الإدارة ستنتقل الى المبنى الجديد بطبيعة الحال».