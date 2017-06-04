قانون الإنتخاب يعبر الحكومة إلى المجلس.. والإنتخابات في الربيع المقبل

ثبتت البنية الأساسية في ما خص قانون الإنتخاب والتي تعتمد النسبية الكاملة كآلية تجرى على أساسها الإنتخابات وفق 15 دائرة. وقالت مصادر متابعة إن “القانون سيعبر آخر مطباته التي باتت توصف بأنها غير خلافية”، مضيفة: “المحركات السياسية بدأت تعمل لتذليل العقد والعقبات، واللافت أن حركة الاتصالات كثفت أمس، وتشتد كثافتها مع مطلع الأسبوع المقبل في محاولة لتظهير الصورة النهائية للقانون المنتظر”.

ورجحت المصادر نفسها لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “يقر القانون في 12 حزيران، مع إرجاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة يوم بعد غد إلى ذلك التاريخ”، لافتة الى أن “يوم الأربعاء المقبل هو يوم إقرار القانون في الحكومة ، على أن يحال إلى مجلس النواب، إفساحا في المجال أمام مناقشة بنوده ومواده القانونية”.

واعتبرت المصادر أن “الثابت هو أن أي تسريع لإنتاج القانون لن يؤدي الى إجراء الإنتخابات في العام الحالي، فالمعلومات تشير الى أن التأجيل التقني سيكون في 6 و7 أشهر، ما يعني أن الإنتخابات ستجرى مبدئيا مطلع الربيع المقبل”.