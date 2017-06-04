الحريري: سنعقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس

أشار الرئيس سعد الحريري الى “أنني أعرف أن المراحل السابقة، سواء في فترة غيابي أو في مراحل أخرى مرت، كان الوضع صعبا، ولكن اليوم هناك جو جديد في البلد سيكون إن شاء الله لمصلحة لبنان ككل ولا سيما طرابلس”.

وتابع خلال مأدبة سحور في دارة الوزير السابق محمد الصفدي بالبترون : “من هنا أشكر الجميع على وجودهم، وإن شاء الله نلتقي قريبا في طرابلس مجددا، ونعمل لمصلحة لبنان ولمصلحة طرابلس، التي هي فعلا بحاجة إلى الكثير من العمل”.

وختم الحريري، قائلا: “نحن في مجلس الوزراء، سنعقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس ونقر المشاريع التي تحتاجها المدينة”.