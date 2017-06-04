خوري زار جعجع موفداً من الحريري: نتمنى أن يبصر قانون الانتخاب النور في جلسة الأربعاء

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، وزير الثقافة غطاس خوري موفداً من رئيس الحكومة سعد الحريري، بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي، وتم التباحث على مدى ساعة ونصف الساعة بآخر المستجدات السياسية خصوصاً تفاصيل قانون الانتخاب.

بعد اللقاء قال خوري: “تشرفت بزيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع بحضور الزميل العزيز وزير الإعلام ملحم الرياشي وكانت لنا جولة أفق حول آخر المستجدات السياسية خصوصاً تفاصيل قانون الانتخاب الذي نتمنى جميعاً أن يبصر النور في القريب العاجل وخصوصاً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل”.

وأضاف: “هناك بعض التفاصيل التي تتم مناقشتها في كل الأوساط السياسية ونحن أكدنا مع الدكتور جعجع توافقنا حول هذا القانون وأكدنا أيضاً صلة التحالف العميق القائم بين “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” والتي نتمنى ان تستمر في الانتخابات المقبلة”.

وختم مشيراً الى أن “ثمة أموراً أخرى تم التباحث بها وسننقل هذه الأمور السياسية الى الرئيس سعد الحريري ويتابعها بلقاءات أخرى ان شاء الله”.