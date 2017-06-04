سوكلين: توقفنا عن جمع النفايات في بعبدا والشوف وعاليه

بناء على تعليمات مجلس الإنماء والإعمار ووفقاً للعقود الموقعة مع الحكومة اللبنانية التي يمثلها، أعلنت شركة “سوكلين” في بيان اليوم الأحد، أنها سلّمت كل أعمال الكنس والجمع التي كانت تنفذها في كل من أقضية بعبدا والشوف وعاليه الى المجلس المذكور، وبالتالي توقفت الشركة عن تأدية أعمال جمع النفايات وكنس الشوارع في هذه الأقضية إبتداء من صباح الأحد 4 حزيران 2017 باعتبار أن تنفيذ هذه الأعمال قد أسندته الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار إلى مقاول جديد”.