إطلاق يوم البيئة العالمي 2017… الخطيب: سلامة المجتمعات من سلامة مواردها الطبيعية

رأى وزير البيئة طارق الخطيب أن سلامة المجتمعات تأتي نتيجة سلامة مواردها الطبيعية، داعياً المواطنين إكتشاف الحياة البرية والمحافظة عليها وممارسة مختلف نشاطات السياحة البيئية.

كلام الخطيب جاء خلال إطلاق يوم البيئة العالمي 2017 تحت شعار “أنا مع الطبيعة”، من محمية غابة أرز تنورين الطبيعية، خلال احتفال وجولة نظمتهما وزارة البيئة بالتعاون مع بلدية تنورين ولجنة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية في المحمية، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ممثل وزير الإعلام ملحم الرياشي جان كلود صعب، حيث اعتبر أن هذا الإحتفال هو مناسبة لإثبات أن لبنان بتضامن أبنائه يؤكد وجوده البارز كوطن للجمال الطبيعي ومتحف خالد للتاريخ وصرح للثقافة والحضارة.

وأكد أن “إنشاء المحميات والمواقع الطبيعية لحماية ما تبقّى من شواهد حية على إرثنا الطبيعي ما هو إلا أحد الوسائل الوقائية التي تتبعها وزارة البيئة للمحافظة على الموارد الطبيعية وإستدامتها، وكانت ثمرة هذه الجهود إنشاء 14 محمية طبيعية تسهم في تأمين إستمرارية المياه والغطاء النباتي والوجود الحيواني، كما تتيح إمكان البحوث والرصد ومتابعة التنوع البيولوجي وتحقيق أعلى فائدة منه، ووضع أسس للتعليم البيئي وصناعة السياحة وإتاحة الفرص للترفيه”.

وأعرب الخطيب عن أمله في أن نتعاون يداً بيد للوصول الى حماية الكنز الحيوي الذي يملكه لبنان وهو طبيعته، كما والحفاظ عليها في سبيل تطويرها وإستدامتها.