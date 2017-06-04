“التيار” و”حزب الله” للتمديد 3 أشهر فقط.. لكن الحريري يرفض

أكدت مصادر متابعة أن “التيار الوطني الحر” مؤيدا من “حزب الله”، عاد الى التشديد على وجوب ألا تتجاوز فترة التمديد التقني للمجلس النيابي، حدود الثلاثة أشهر، وأن تجرى الإنتخابات في أيلول المقبل.

وأضافت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن هذا الأمر الي يرفضه تيار “المستقبل” والرئيس سعد الحريري ، الذي يتبنى دراسة الأمم المتحدة القائلة بالحاجة الى فترة سبعة أشهر على الاقل ريثما يتم التحضير للإنتخابات تماما. وتقول المصادر إن الحريري أبلغ من يعنيهم الأمر، بأنه يرفض بالقطع هذا الأمر.