الإرهاب يضرب بريطانيا من جديد: عمليتا دهس وطعن على جسر لندن وسقوط قتلى وجرحى

هرعت الشرطة البريطانية إلى موقع حادث على جسر لندن بعد أن قال شهود إن سيارة فان دهست بعض المارة .

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع حادث، دون أن تكشف بداية عن مزيد من التفاصيل. وأشارت وسائل إعلام عن توجه العشرات من سيارات الشرطة صوب جسر لندن.

وقالت شاهدة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنها رأت سيارة فان بيضاء اللون تدهس المارة. وأضافت الشاهدة أن السيارة أصابت 5 إلى 6 أشخاص.

وأغلقت هيئة النقل محطة جسر لندن بناء على طلب الشرطة، ونصحت الأخيرة السكان بالإبتعاد عن منطقة الجسر.

ثم أعلنت الشرطة البريطانية عن أنها تتعامل مع حادث أمني آخر في محل تجاري، وأنها تبحث عن 3 مشتبه بهم في حادث جسر لندن قد يكونوا مسلحين.

وأفادت وسائل الإعلام عن سماع إطلاق عيارات نارية قرب جسر لندن. وتحدث شهود عيان عن عمليات طعن بسكين وسقوط عدد من القتلى وعن إنفجار وإطلاق نار في “بورو ماركت” قرب جسر لندن.

وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في بريطانيا في أعقاب تفجير نفذه إنتحاري في مانشستر قبل أيام أودى بحياة 22 شخصاً. وفي أعقاب الهجوم نشرت الشرطة البريطانية أفراد أمن مسلحين في بعض القطارات لأول مرة.