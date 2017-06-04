البطالة في أدنى مستوى لها منذ 16 عاماً في أميركا

أعلن مكتب إحصاءات العمل الاتحادي الأميركي تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال أيار الماضي إلى 4.3% وهو أقل مستوى له منذ 16 عاماً، على الرغم من تباطؤ وتيرة التوظيف في سوق العمل.

كان معدل البطالة الذي يعتمد على مسح الأسر الأمريكية قد تراجع في أبريل \نيسان الماضي إلى 4.4%، في حين كان معدل البطالة في أيار من العام الماضي 4.7 %

وأظهر مسح منفصل لأصحاب العمل إضافة 138 ألف وظيفة جديدة في سوق العمل الأميركية مقارنة بالشهر الماضي الذي كان شهد زيادة الوظائف بمقدار 174 وظيفة.

في الوقت نفسه، فإن البيانات المعدلة لسوق العمل أظهرت إضافة 66 ألف وظيفة جديدة خلال آذار ونيسان الماضيين معاً.

وقد قالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات إعانة البطالة تراجعت ألفي طلب إلى 236 ألفا على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في السادس من أيار.

كان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 245 ألف طلب.

وعدد الطلبات أقل من عتبة الثلاثمئة ألف طلب الدالة على قوة سوق العمل للأسبوع الرابع عشر بعد المئة على التوالي. وهذه أطول فترة من نوعها منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر.