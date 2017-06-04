انخفاض بالحرارة الاثنين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة والمنخفضة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الاحد صاف الى قليل الغيوم، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة على المرتفعات المنخفضة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا. الإثنين: قليل الغيوم، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة والمنخفضة. الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 28 درجة. فوق الجبال من 15 الى 28 درجة. في الارز من 12 الى 21 درجة. في الداخل من 14 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: غربية، الى شمالية غربية، سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 27°م.

– الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,45.