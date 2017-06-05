عمار: لمواصلة الجهود لإخراج قانون الانتخاب المتّفَق عليه من بعض التعقيدات

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار أهمية “ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الكتل النيابية حول خطوط مبدئية لقانون انتخاب جديد”، متمنياً على هذه الكتل “مواصلة جهدها لإخراج هذا القانون من بعض التعقيدات الموجودة”، آملاً أن يكون ذلك “قبل جلسة الثاني عشر من حزيران”.

ولفت عمار خلال احتفال تأبيني أقامه “حزب الله” في “مجمع الامام المجتبى” – السان تريز، الى أن الضاحية “تتعرض لأخطر هجوم من خلال سلاح فتاك هو المخدرات”، مؤكداً ضرورة المواجهة.